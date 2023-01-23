Дагестан и Запорожская область договорились о сотрудничестве в сфере образования

Автор Дарья |||

По поручению руководителя Дагестана Сергея Меликова представительная делегация прибыла в зону проведения СВО, дабы доставить гуманитарную помощь и встретиться с дагестанскими военнослужащими.