Глава Дагестана провел собрание по итогам посещения Сулейман-Стальского района

В четверг, 19 января, руководитель Дагестана Сергей Меликов провел заседание по итогам рабочего визита в Сулейман-Стальский район.

Начиная обсуждение, глава региона дал поручение ответственным лицам оперативно решить вопросы социальной и инженерной инфраструктуры в селе Зизик Сулейман-Стальского района – родном селе полковника Марата Гаджибалаева, погибшего при исполнении долга в ходе СВО. Проблемы, касающиеся возведения новой школы и детсада, капремонта автодороги и электроснабжения села были озвучены отцом военнослужащего на встрече с Меликовым.

Далее собравшиеся перешли к обсуждению реализации самого большого инвестпроекта по производству мясомолочной продукции ООО «Алияк», находящегося на территории муниципалитета. Проектом предусмотрено открытие молочно-товарной фермы на 2500 голов крупного рогатого скота, 5000 голов мелкого рогатого скота, 200 голов лошадей. Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.