ЗАМАНА - Глава Дагестана провел собрание по итогам посещения Сулейман-Стальского района

Глава Дагестана провел собрание по итогам посещения Сулейман-Стальского района

Автор
20 января, 2023. Пятница 08:14
|||
Глава Дагестана провел собрание по итогам посещения Сулейман-Стальского района

В четверг, 19 января, руководитель Дагестана Сергей Меликов провел заседание по итогам рабочего визита в Сулейман-Стальский район.

Глава Дагестана провел собрание по итогам посещения Сулейман-Стальского района

Начиная обсуждение, глава региона дал поручение ответственным лицам оперативно решить вопросы социальной и инженерной инфраструктуры в селе Зизик Сулейман-Стальского района – родном селе полковника Марата Гаджибалаева, погибшего при исполнении долга в ходе СВО. Проблемы, касающиеся возведения новой школы и детсада, капремонта автодороги и электроснабжения села были озвучены отцом военнослужащего на встрече с Меликовым.

Далее собравшиеся перешли к обсуждению реализации самого большого инвестпроекта по производству мясомолочной продукции ООО «Алияк», находящегося на территории муниципалитета. Проектом предусмотрено открытие молочно-товарной фермы на 2500 голов крупного рогатого скота, 5000 голов мелкого рогатого скота, 200 голов лошадей.  Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.

Прочитано 27 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top