ЗАМАНА - Инвестиционная декларация Дагестана признана Минэкономразвития России «лучшей практикой» после Москвы

Инвестиционная декларация Дагестана признана Минэкономразвития России «лучшей практикой» после Москвы

Автор
19 января, 2023. Четверг 08:45
|||
Инвестиционная декларация Дагестана признана Минэкономразвития России «лучшей практикой» после Москвы
Глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов вчера, 18 января, поучаствовал в заседании в режиме видеоконференцсвязи на тему реализации регионального инвестиционного стандарта под руководством первого заместителя премьер-министра РФ Андрея Белоусова.
Инвестиционная декларация Дагестана признана Минэкономразвития России «лучшей практикой» после Москвы

Собравшиеся обсудили внедрение регионального инвестиционного стандарта на всей территории России. Как озвучил Белоусов, стандартизация инвестиционных процессов позволит облегчить масштабирование бизнеса и обеспечит приток внутренних инвестиций в субъекты страны, что крайне важно для перезапуска инвестиционного цикла в условиях европейских ограничений.

В своем выступлении он обратил внимание, что регионам необходимо создать 5 инструментов и от подбора сформированной инвестиционной команды зависит место регионов в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности.

«Необходимо наладить тесное взаимодействие с деловыми объединениями и Минэкономразвития. Понять суть каждого инструмента стандарта и сделать их рабочим инструментом для инвесторов. Важно информировать бизнес о внедряемых изменениях, это скажется на инвестиционной привлекательности каждого субъекта», – выступил Белоусов. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

Прочитано 9 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top