Улучшение инвестклимата и поддержку бизнеса обсудили под руководством Сергея Меликова

В среду, 18 января, руководитель Дагестана Сергей Меликов провел собрание Совета по улучшению инвестклимата и развитию бизнеса в регионе.

Собравшиеся обсудили итоги реализации инвестиционных проектов за минувший год и оказанные предпринимателям меры господдержки.

«У Дагестана серьезный инвестиционный потенциал, и нам предстоит крупная работа по его реализации. Инвестиции сегодня могут стать ключом развития нашей экономики. Все мы знаем, что свободные деньги должны работать. Но инвестор будет их вкладывать только тогда, когда увидит, что для этого есть условия», – выступил Меликов, начиная заседание.

На данный момент в регионе осуществляется комплекс мероприятий, которые нацелены на организационную, информационную, финансовую поддержку инвесторов и предпринимателей.

В том числе создан реестр из 54 инвестпроектов с общим объемом предусмотренных инвестиций около 400 миллиарда рублей. Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.