Начиная обсуждение, он поприветствовал собравшихся и озвучил, что почти все семьи мобилизованных, которые обратились за помощью, ее получили, в частности и единовременные выплаты, средства на которые были направлены из резервного фонда Правительства региона.

«В Дагестане, как и во всей России, принято ряд мер, которые нацелены на то, чтобы семьи военнослужащих, мобилизованных и добровольцев, не оставались без нашего внимания. Сегодня мы обсудим отчет о деятельности Межведомственной рабочей группы и решим, что еще мы можем сделать, для того чтобы поддержать эти семьи», — заявил вице-премьер. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.