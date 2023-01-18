ЗАМАНА - В Дагестане создается региональное отделение Комитета семей воинов Отечества

В Дагестане создается региональное отделение Комитета семей воинов Отечества

Автор
18 января, 2023. Среда 14:21
|||
В Дагестане создается региональное отделение Комитета семей воинов Отечества
Вчера 17 января, под руководством заместителя главы кабмина Дагестана Абдурахмана Махмудова состоялось собрание Межведомственной рабочей команды региона по координации вопросов оказания адресной помощи семьям военнослужащих, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции.
В Дагестане создается региональное отделение Комитета семей воинов Отечества

Начиная обсуждение, он поприветствовал собравшихся и озвучил, что почти все семьи мобилизованных, которые обратились за помощью, ее получили, в частности и единовременные выплаты, средства на которые были направлены из резервного фонда Правительства региона. 

«В Дагестане, как и во всей России, принято ряд мер, которые нацелены на то, чтобы семьи военнослужащих, мобилизованных и добровольцев, не оставались без нашего внимания. Сегодня мы обсудим отчет о деятельности Межведомственной рабочей группы и решим, что еще мы можем сделать, для того чтобы поддержать эти семьи», — заявил вице-премьер. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

Прочитано 32 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top