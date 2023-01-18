Президиум постановил созвать 19-ю сессию НС РД 7-го созыва 26 января 2023 года в 10:00 в Махачкале. Предварительно в повестку дня сессии вошел 21 вопрос. Президиум также рассмотрел вопрос «Об отзывах на проекты федеральных законов». Председатели профильных комитетов рассказали о проектах федеральных законов, поступивших в парламент по вопросам совместного ведения, и принятых решениях. Президиум НС Дагестана решил поддержать принятие ГосДумой Федерального Собрания РФ 14 проектов федеральных законов и не поддерживать принятие одного проекта федерального закона.
Президиум Народного Собрания принял решение о созыве 19-й сессии
- Автор Дарья
- 18 января, 2023. Среда 09:48
Во вторник, 17 января, прошло собрание Президиума Народного Собрания Дагестана под председательством Заура Аскендерова.
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