ЗАМАНА - Президиум Народного Собрания принял решение о созыве 19-й сессии

Президиум Народного Собрания принял решение о созыве 19-й сессии

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18 января, 2023. Среда 09:48
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Президиум Народного Собрания принял решение о созыве 19-й сессии

Во вторник, 17 января, прошло собрание Президиума Народного Собрания Дагестана под председательством Заура Аскендерова.

Президиум Народного Собрания принял решение о созыве 19-й сессии

Президиум постановил созвать 19-ю сессию НС РД 7-го созыва 26 января 2023 года в 10:00 в Махачкале. Предварительно в повестку дня сессии вошел 21 вопрос. Президиум также рассмотрел вопрос «Об отзывах на проекты федеральных законов». Председатели профильных комитетов рассказали о проектах федеральных законов, поступивших в парламент по вопросам совместного ведения, и принятых решениях. Президиум НС Дагестана решил поддержать принятие ГосДумой Федерального Собрания РФ 14 проектов федеральных законов и не поддерживать принятие одного проекта федерального закона.

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