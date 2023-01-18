Там он заслушал сведения о деятельности ведомства, перед которым, как заметил Абдулмуслимов, стоят крупные стратегические цели, ознакомился с проблемными нюансами, а также обговорил ключевые направления развития области культуры в регионе.

В своей вступительной речи глава кабмина региона озвучил, что в Дагестане вопросам сохранения и развития культуры требуется уделять особое внимание, учитывая многонациональный этнический состав субъекта.

«Именно национальный фактор обеспечил такую богатую палитру дагестанской культуры и искусства. На ваше министерство возложена важнейшая в современных реалиях задача обеспечения управления и координации в области культуры, искусства, кинематографии, сохранения традиционной народной культуры, объектов нематериального наследия, обеспечение качественного профильного образования подрастающего поколения», — высказался премьер. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.