Начиная обсуждение, руководитель республики привел критическую статистику по ДТП в регионе: с 1 по 9 января в Дагестане ежедневно происходили аварии.
Меликов отметил, что планирует достигнуть результатов в обеспечении безопасности дорожного движения. Соответствующая цель поставлена и перед профильным министерством, и перед другими ответственными лицами.
Глава Минтранса Дагестана Джамбулат Салавов сообщил об итогах внедрения интеллектуальной транспортной системы в Махачкале в минувшем году и поделился планами на 2023 год. Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.