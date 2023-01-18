ЗАМАНА - Глава Дагестана провёл заседание по вопросам повышения безопасности на дорогах республики

Глава Дагестана провёл заседание по вопросам повышения безопасности на дорогах республики

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18 января, 2023. Среда 08:12
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Глава Дагестана провёл заседание по вопросам повышения безопасности на дорогах республики

Во вторник, 17 января, Глава Дагестана Сергей Меликов провёл собрание межведомственной рабочей команды, на котором они обсудили меры повышения безопасности на дорогах региона. 

Глава Дагестана провёл заседание по вопросам повышения безопасности на дорогах республики

Начиная обсуждение, руководитель республики привел критическую статистику по ДТП в регионе: с 1 по 9 января в Дагестане ежедневно происходили аварии.

Меликов отметил, что планирует достигнуть результатов в обеспечении безопасности дорожного движения. Соответствующая цель поставлена и перед профильным министерством, и перед другими ответственными лицами.

Глава Минтранса Дагестана Джамбулат Салавов сообщил об итогах внедрения интеллектуальной транспортной системы в Махачкале в минувшем году и поделился планами на 2023 год. Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.

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