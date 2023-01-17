ЗАМАНА - Премьер-министр Дагестана представил Магомед-Гаджи Айдиева в качестве руководителя Управления Правительства РД по вопросам переселения

Премьер-министр Дагестана представил Магомед-Гаджи Айдиева в качестве руководителя Управления Правительства РД по вопросам переселения

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17 января, 2023. Вторник 14:34
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Премьер-министр Дагестана представил Магомед-Гаджи Айдиева в качестве руководителя Управления Правительства РД по вопросам переселения
Глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов сегодня, 17 января, познакомил сотрудников Управления Правительства РД по вопросам переселения лакского населения Новолакского района и восстановления Ауховского района с новым руководителем - Магомед-Гаджи Айдиевым. Ранее он занимал должность лидера Новолакского района.
Премьер-министр Дагестана представил Магомед-Гаджи Айдиева в качестве руководителя Управления Правительства РД по вопросам переселения

Премьер поставил Айдиеву задачу продолжить темпы работы, взятые Управлением в последние 2 года. Ведомство на 100% смогло выполнить индикаторы госпрограммы и исполнить все цели.

За 2022 год Управлением обеспечено 100% кассовое исполнение бюджетных средств. Получилось направить средства на реконструкцию большого магистрального дренажного канала, приступить к возведению социальных объектов и ремонту дорог.

Экс-начальник ведомства Гаджи Султанов поблагодарил сотрудников Управления за совместную работу. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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