ЗАМАНА - Глава Дагестана провел собрание по решению проблем в сфере электро-, газо- и водоснабжения

Глава Дагестана провел собрание по решению проблем в сфере электро-, газо- и водоснабжения

Автор
17 января, 2023. Вторник 08:11
|||
Глава Дагестана провел собрание по решению проблем в сфере электро-, газо- и водоснабжения

Руководитель Дагестана Сергей Меликов провел в понедельник, 16 января, заседание с органами власти региона по оперативным вопросам.

Глава Дагестана провел собрание по решению проблем в сфере электро-, газо- и водоснабжения

Собравшиеся обсудили вопросы решения проблем в области электро-, газо- и водоснабжения в период ухудшения погодных условий.

Затрагивая ситуацию в республике, Меликов поручил ответственным лицам осуществить глубокий анализ причин аварийных отключений и эффективности решений по их устранению. По результатам будут приниматься оперативные и долгосрочные меры как по ответственности некоторых должностных лиц, так и для исключения аналогичных проблем в последующем.

«Оперативный штаб – не для отчетов, а для того, чтобы консолидировано решать проблемы, работать с реальными показателями. Есть риски при подготовке к осенне-зимнему периоду? – Говорите об этом прямо и объективно. Необходимо время на восстановление света? – Честно обозначайте сроки! Тогда будут приниматься правильные решения. Цель одна – оперативное устранение аварий и реальная готовность к работе», – высказался руководитель региона. Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.

Прочитано 27 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top