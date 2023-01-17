Глава Дагестана провел собрание по решению проблем в сфере электро-, газо- и водоснабжения

Собравшиеся обсудили вопросы решения проблем в области электро-, газо- и водоснабжения в период ухудшения погодных условий.

Затрагивая ситуацию в республике, Меликов поручил ответственным лицам осуществить глубокий анализ причин аварийных отключений и эффективности решений по их устранению. По результатам будут приниматься оперативные и долгосрочные меры как по ответственности некоторых должностных лиц, так и для исключения аналогичных проблем в последующем.

«Оперативный штаб – не для отчетов, а для того, чтобы консолидировано решать проблемы, работать с реальными показателями. Есть риски при подготовке к осенне-зимнему периоду? – Говорите об этом прямо и объективно. Необходимо время на восстановление света? – Честно обозначайте сроки! Тогда будут приниматься правильные решения. Цель одна – оперативное устранение аварий и реальная готовность к работе», – высказался руководитель региона. Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.