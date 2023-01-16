ЗАМАНА - Глава Дагестана осмотрел ряд оздоровительных учреждений в Карабудахкентском районе

Глава Дагестана осмотрел ряд оздоровительных учреждений в Карабудахкентском районе

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16 января, 2023. Понедельник 09:52
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Глава Дагестана осмотрел ряд оздоровительных учреждений в Карабудахкентском районе

В пятницу, 13 января, в рамках рабочего визита в Карабудахкентский район руководитель Дагестана Сергей Меликов посетил ряд социальных объектов, после чего провел собрание по актуальным вопросам.

Глава Дагестана осмотрел ряд оздоровительных учреждений в Карабудахкентском районе

Так, Меликов ознакомился с работой карабудахкентской общественной организации «Весна» – общества инвалидов-ампутантов и инвалидов с нарушением опорно-двигательной системы.

В минувшем году общество получило грантовую помощь на реализацию проекта, который был направлен на обустройство единственной в регионе специализированной базы отдыха. 

На данные средства предусмотрены строительство на берегу моря домиков, беседок, специальных лифтов и пирса для обеспечения доступа к морю, приобретение необходимой мебели для проживания граждан с ограничениями, а также технического и бытового инвентаря.

Руководитель Дагестана поручил отраслевым лидерам внимательно изучить проект дальнейшего развития базы отдыха и оказать организации всю необходимую поддержку в его реализации, в том числе в части оформления документации. Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.

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