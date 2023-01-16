В сопровождении руководителя колледжа Рашида Аташева для правительственной делегации была организована ознакомительная экскурсия по учебным и лабораторным корпусам заведения.

Как сообщил Аташев, в данное время в учебном учреждении готовят специалистов по 14 различным профессиям, 7 из которых аграрного типа, в том числе несколько направлений по подготовке специалистов-механизаторов.

«Благодаря участию в федеральной программе «Профессионалитет», колледж смог дополнительно оборудовать и оснастить помещения по таким компетенциям, как «Технология механизированных работ в растениеводстве», «Техническое обслуживание и ремонт машинно-тракторного парка», «Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования», «Учебная ветеринарная клиника», «Животноводство», «Пчеловодство» и «Сварочное дело», также приобретено 32 единицы сельскохозяйственной техники и оборудования», — высказался директор колледжа. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.