Глава Дагестана ознакомился с инвестиционным потенциалом Сулейман-Стальского района

Прежде всего глава региона встретился с семьей полковника Марата Гаджибалаева, который погиб в ходе специальной военной операции.

В селе Зизик, на родине военнослужащего, сегодня живут его родные. Сергей Меликов выразил соболезнования родителям погибшего, а также поблагодарил отца и мать Марата за достойное воспитание сына, посвятившего свою жизнь служению родине и до конца исполнившего свой воинский долг.

Семье полковника Гаджибалаева Меликов вручил орден «За заслуги перед Республикой Дагестан». Постановление о присвоении военнослужащему этой награды за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, руководитель республики подписал накануне. Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.