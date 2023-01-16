Глава Дагестана осмотрел социальные объекты в Хасавюрте

В воскресенье, 15 января, в рамках рабочего визита в Хасавюрт руководитель Дагестана Сергей Меликов побывал в спортивном комплексе «Победа-1» и поговорил с игроками клуба «Победа», которые тренируются на его территории.

Меликов пообещал клубу поддержку и подарил футболистам мячи и форму.

Говоря о перспективах клуба, старший тренер ФК «Победа» Исмаил Халимбеков рассказал, что команда стала чемпионом межрегиональных соревнований третьего дивизиона Южного и Северо-Кавказского федеральных округов минувшего года.

«Впервые в истории команда из Дагестана одержала победу в первенстве ЮФО и СКФО. Мы уже готовимся к играм, которые стартуют летом. Рассчитываем, что воспитанники «Победы» составят основной костяк команды во второй лиге», – озвучил он и поблагодарил Сергея Меликова за поддержку клуба и республиканского футбола в целом. Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.