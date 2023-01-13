ЗАМАНА - Глава Дагестана поздравил журналистов республики с профессиональным праздником

Глава Дагестана поздравил журналистов республики с профессиональным праздником

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13 января, 2023. Пятница 10:47
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Глава Дагестана поздравил журналистов республики с профессиональным праздником

Руководитель Дагестана Сергей Меликов поздравил с Днем российской печати журналистов, издателей, сотрудников полиграфических предприятий, ветеранов сферы.

Глава Дагестана поздравил журналистов республики с профессиональным праздником

«Ваш ежедневный кропотливый труд особенно важен сегодня, когда россияне остро нуждаются в объективной информации. Желаю вам крепкого здоровья, ярких творческих удач во благо Дагестана и России!», — высказался Меликов в своём telegram-канале.  День российской печати отмечается каждый год 13 января, начиная с 1992 года.

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