«Ваш ежедневный кропотливый труд особенно важен сегодня, когда россияне остро нуждаются в объективной информации. Желаю вам крепкого здоровья, ярких творческих удач во благо Дагестана и России!», — высказался Меликов в своём telegram-канале. День российской печати отмечается каждый год 13 января, начиная с 1992 года.
Глава Дагестана поздравил журналистов республики с профессиональным праздником
- Автор Дарья
- 13 января, 2023. Пятница 10:47
Руководитель Дагестана Сергей Меликов поздравил с Днем российской печати журналистов, издателей, сотрудников полиграфических предприятий, ветеранов сферы.
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