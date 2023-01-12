ЗАМАНА - Глава кабмина РД прокомментировал перспективы развития Махачкалы

Глава кабмина РД прокомментировал перспективы развития Махачкалы

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12 января, 2023. Четверг 16:10
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Глава кабмина РД прокомментировал перспективы развития Махачкалы

Глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов прокомментировал вопросы развития Махачкалы по итогам заседания, которое прошло накануне под руководством руководителя РД Сергея Меликова.

Глава кабмина РД прокомментировал перспективы развития Махачкалы

«Главой республики Сергеем Алимовичем сделан акцент на необходимости синхронизации системы управления городом с органами исполнительной власти республики. Также по поручению главы региона будет создана рабочая группа по формированию дорожной карты и программы развития столицы до 2030 года», — высказался Абдулмуслимов. Также премьер озвучил цели, которым необходимо уделить особое внимание, и первое из них – формирование в городе производственных мощностей по выпуску востребованной продукции. Еще одно направление, где по мнению главы кабмина, требуется активизировать работу, — необходимость актуализации налогооблагаемой базы Махачкалы. «На контроле нужно держать постановку на учет объектов недвижимости, оттуда идет налог на недвижимость, а сегодня, надо признать, в налогооблагаемой базе отражена необъективная картина. Нет трудовых соглашений, договоров, нет достаточных поступлений НДФЛ. Следует активизировать работу соответствующей межведомственной комиссии», — заявил Абдулмуслимов. Далее премьер уделил внимание социальным вопросам: «В Махачкале, как и в других муниципалитетах, необходимо принять программы развития образования, здравоохранения, это должны быть не рядовые дорожные карты, а четкий план действий, затрагивающий как инфраструктурные, так и строго отраслевые вопросы. Наболевшей проблемой города остаются земельные вопросы и вопросы застройки, в том числе это касается так называемого дачного поселка, территории в сторону п.Сулак. Считаю, что нам стоит отходить от термина «уплотнение города», — высказался он.

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