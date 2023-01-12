В Махачкале стартовала работа над программой развития города

В среду, 11 января, руководитель Дагестана Сергей Меликов провел заседание, на котором были озвучены предложения руководства Махачкалы по ключевым направлениям развития города в 2023 году.

Обсуждение состоялось в махачкалинской администрации с участием лидеров органов исполнительной власти региона, а также всех городских служб.

Меликов отметил важность повестки, учитывая проблемы Махачкалы, которые ярко продемонстрировал сильный снегопад: «Конечно, такой уровень осадков – вызов для служб ЖКХ любого города, но для Махачкалы проблемой становится любая плохая погода. В жару не выдерживают электросети, зимой – проблемы с газом, а в снежную погоду – с транспортом: жители просто не могут добраться до места назначения. Власть должна оценивать ситуацию глазами обычных горожан и решать поставленные задачи с этой позиции. Нужно понимать, что, например, зимой матери с маленькими детьми остаться без света, тепла и газа даже на сутки – это уже серьезная проблема». Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.