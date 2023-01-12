ЗАМАНА - Подготовку к проведению конкурса «Учитель года РД» обсудили в Минобрнауки республики

Подготовку к проведению конкурса «Учитель года РД» обсудили в Минобрнауки республики

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12 января, 2023. Четверг 08:23
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Подготовку к проведению конкурса «Учитель года РД» обсудили в Минобрнауки республики

Собрание организационного комитета, в процессе которого была обсуждена подготовка в 2023 году первого очного тура регионального конкурса «Учитель года Республики Дагестан», прошло в Минобрнауки региона, информирует пресс-служба ведомства.

Подготовку к проведению конкурса «Учитель года РД» обсудили в Минобрнауки республики

Начиная обсуждение, министр отметил важность данного конкурса для системы образования Дагестана и отметил необходимость объединения мероприятий конкурса с празднованием в 2023 году Года педагога и наставника.

В ходе своего выступления Аида Далгатова рассказала о ключевых мероприятиях по проведению первого очного тура конкурса и уточнила, что мероприятие будет идти с 16 по 31 января в 5 муниципалитетах региона.

Также в рамках совещания оргкомитет обсудил сценарий организации конкурсных мероприятий, его информационное освещение в СМИ и организационно-техническое сопровождение.

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