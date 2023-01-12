В своей вступительной речи Абдулмуслимов обозначил причину визита, оценил работу ведомства и отметил его роль в обеспечении социальной защищенности граждан.

«Наша сегодняшняя встреча прежде всего приурочена к знакомству с сотрудниками, мы хотим узнать с какими проблемами в организации и управлении вы сталкиваетесь и как вы видите их решение. Ваше ведомство является одним из важнейших. От грамотной и слаженной организации вашей деятельности зависят судьбы практически всего населения Дагестана. Более 40 млрд. рублей было направлено министерству на предоставление разных социальных выплат и пособий, сказавшихся на повышении уровня доходов нуждающихся семей, и, соответственно на снижении уровня бедности», — заявил он. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.