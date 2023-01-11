Мэр Махачкалы подтвердил планы по строительству гостиницы в парке Ленкома

Вчера, 10 января, на аппаратном собрании Газимагомедов озвучил, что недостаток комфортабельных отелей и многоуровневых парковок – один из самых проблемных вопросов в городе.

«Мы будем делать все для скорейшего решения [этой проблемы] в рамках требований градостроительного законодательства. В том числе, в случае с современной гостиницей «Уют», которую собственник земельного участка планирует возвести на месте одноименного кафе, располагавшегося в переулке им. Умаханова», – заявляет глава Махачкалы.