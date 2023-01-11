Манвел Мажонц рассказал о трудовом опыте Шихалиева, подчеркнув его серьезный опыт работы на госслужбе и в сфере энергетики и газовой промышленности. До назначения на должность министра Марат Шихалиев работал на различных постах в Республиканской службе по тарифам, в Дагэнергосети, в статусе заместителя лидера и заместителя гендиректора. Далее перешел в ООО «Газпром газораспределение Дагестан», где занимал пост заместителя исполнительного директора по экономике и финансам.

«Перед коллективом Минэнерго региона стоит ряд важных целей для реализации государственной политики в области топливно-энергетического комплекса и повышения энергетической эффективности систем газо- и электроснабжения. Не сомневаюсь, что под руководством нового министра вы продолжите ответственно реализовывать возложенные на вас задачи», — высказался первый вице-премьер республики. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.