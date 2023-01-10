Глава Дагестана провел оперативное собрание по вопросам устойчивости развития экономики

Во вторник, 10 января, руководитель Дагестана Сергей Меликов провел первое в 2023 году собрание оперштаба по развитию экономики республики.

Руководитель Дагестана поблагодарил Штаб по оперативному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, сформированный при Администрации Главы и Правительства региона на этот период. «В целом все прошло спокойно. Аварии были устранены в течение суток, штаб оперативно реагировал на все появляющиеся вопросы», – отметил Меликов.

Стоит заметить, что в общем в муниципалитетах республики во время новогодних каникул было открыто 30 оперштабов, в небольших районах организовано дежурство ответственных сотрудников. В работе оперативных штабов участвовало 1500 работников органов исполнительной власти. Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.