ЗАМАНА - Глава Дагестана провел оперативное собрание по вопросам устойчивости развития экономики

Глава Дагестана провел оперативное собрание по вопросам устойчивости развития экономики

Автор
10 января, 2023. Вторник 15:17
|||
Глава Дагестана провел оперативное собрание по вопросам устойчивости развития экономики

Во вторник, 10 января, руководитель Дагестана Сергей Меликов провел первое в 2023 году собрание оперштаба по развитию экономики республики.

Глава Дагестана провел оперативное собрание по вопросам устойчивости развития экономики

Руководитель Дагестана поблагодарил Штаб по оперативному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, сформированный при Администрации Главы и Правительства региона на этот период. «В целом все прошло спокойно. Аварии были устранены в течение суток, штаб оперативно реагировал на все появляющиеся вопросы», – отметил Меликов.

Стоит заметить, что в общем в муниципалитетах республики во время новогодних каникул было открыто 30 оперштабов, в небольших районах организовано дежурство ответственных сотрудников. В работе оперативных штабов участвовало 1500 работников органов исполнительной власти. Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.

Прочитано 24 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top