Должность министра энергетики и тарифов РД занял Марат Шихалиев

О назначении нового главы ведомства рассказал во вторник в ходе оперсовещания по вопросам устойчивости развития экономики Глава Дагестана Сергей Меликов. «Марат Шамильевич полностью соответствует занимаемой должности, у него имеется довольно богатый опыт работы в области энергетики и тарифов», – озвучил Меликов.

Марат Шихалиев в прошлом занимал пост руководителя управления экономики ОАО «Дагэнергосеть», лидера группы внутреннего контроля и аудита, главы управления Дагестанской сетевой компании, главного специалиста ПАО «Россети Северный Кавказ», заместителя директора ООО «Газпром газораспределение Дагестан».