По неподтвержденной информации, должность министра ведомства займет экс-заместитель руководителя Республиканской службы по тарифам Марат Шихалиев.
Министр энергетики Дагестана ушел с занимаемой должности
- Автор Дарья
- 10 января, 2023. Вторник 09:44
Глава Минэнерго Дагестана Мурадов Ризван Усманович оставил свой пост, который занимал с 2021 года.
По неподтвержденной информации, должность министра ведомства займет экс-заместитель руководителя Республиканской службы по тарифам Марат Шихалиев.
Последнее от Дарья
- Девочка из Дагестана Патимат Курбанова спела на сцене с Дмитрием Маликовым
- Премьер-министр РФ рассказал о новых специальных выплатах для медиков
- Сергей Меликов о Магомеде Нурбагандове: «Мы помним тебя, наш герой!»
- В Хасавюртовском районе местный житель подозревается в незаконной вырубке деревьев на сумму более 120 000 рублей
- Глава Дагестана встретился с советником президента РФ Русланом Эдельгериевым