Глава Дагестана встретился с советником президента РФ Русланом Эдельгериевым

В понедельник, 9 января, руководитель Дагестана Сергей Меликов провел встречу с советником президента РФ Русланом Эдельгериевым.

Они обсудили выполнение поручений президента России, а также реализацию в субъекте национальных проектов и госпрограмм.

Руслан Эдельгериев положительно оценил осуществляемую в Дагестане работу: «Хочу отметить позитивные изменения: дороги, улицы – они в хорошем состоянии, строятся детские площадки, обустраиваются дворы. Мы ценим Ваши усилия и их результат».

Особое внимание было уделено завершению возведения и вводу в эксплуатацию ЦРБ в Ахтынском районе.

На данный момент, как заявил Меликов, строительно-монтажные работы завершились, необходимо лишь решить вопрос с корректировкой медико-технического задания.