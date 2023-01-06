ЗАМАНА - Глава Дагестана провел совещание по оперативной обстановке в первые дни 2023 года

Глава Дагестана провел совещание по оперативной обстановке в первые дни 2023 года

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06 января, 2023. Пятница 00:48
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Глава Дагестана провел совещание по оперативной обстановке в первые дни 2023 года

Вчера, 5 января, руководитель Дагестана Сергей Меликов провел заседание с лидерами органов власти по обсуждению оперативной обстановки в период первых дней 2023 года.

Глава Дагестана провел совещание по оперативной обстановке в первые дни 2023 года

В режиме видеоконференции участники совещания обсудили вопросы оперативной обстановки в регионе, обеспечения безопасности жителей, бесперебойной работы ЖКХ и топливно-энергетического комплекса, а также цели органов власти на будущие праздничные дни.

Начиная собрание, Меликов озвучил, что 2022 год стал для республики плодотворным: получилось решить многие давние проблемы, добиться развития сфер сельского хозяйства, туризма, образования, медицины и культуры. Деятельность по всем этим отраслям, отмечает Сергей Меликов, будет продолжена и в текущем году. Подробнее можно прочитать на сайте Главы Дагестана.

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