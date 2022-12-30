ЗАМАНА - Сергей Меликов оставил памятную надпись на флаге «Боевого братства»

Сергей Меликов оставил памятную надпись на флаге «Боевого братства»

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30 декабря, 2022. Пятница 14:34
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Сергей Меликов оставил памятную надпись на флаге «Боевого братства»

Сергей Меликов оставил памятную надпись на флаге «Боевого братства». Об этом информирует телеграм-канал Главы Дагестана.

Сергей Меликов оставил памятную надпись на флаге «Боевого братства»

Во время гуманитарных миссий сотрудники Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» везли с собой знамя по всей территории проведения СВО, на нем расписались разные боевые командиры. На встрече руководителя Дагестана с общественниками ветераны попросили оставить на знамени свою памятную надпись и Сергея Меликова. Уточняется, что флаг будет направлен в махачкалинский Музей боевой славы.

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