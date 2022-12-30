ЗАМАНА - Премьер-министр РД наградил отличившихся артистов ансамбля «Лезгинка»

Премьер-министр РД наградил отличившихся артистов ансамбля «Лезгинка»

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30 декабря, 2022. Пятница 08:22
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Премьер-министр РД наградил отличившихся артистов ансамбля «Лезгинка»
В четверг, 29 декабря, глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов провел встречу с коллективом Государственного Академического заслуженного ансамбля танца республики «Лезгинка».
Премьер-министр РД наградил отличившихся артистов ансамбля «Лезгинка»

Поводом для этого послужило вручение Почетных грамот Правительства РД.

«Мне крайне приятно перед Новым годом встретиться и поприветствовать коллектив нашей славной Лезгинки. Ансамбль является визитной карточкой не только республики, но и всей России. В уходящем году артисты ансамбля выезжали с выступлениями на территорию ЛНР, поддерживая боевой дух наших военнослужащих.

Без выступлений прославленного ансамбля не обходится ни одно серьезное культурное мероприятие, проходящее в регионе. Обращаю руководство ансамбля на необходимость проведения выступлений ансамбля в каждом районе, удаленном уголке нашего региона, пусть и не в полном составе, потому что «мы дети- Дагестана, мы дети – гор!».

В рамках реализации нацпроекта «Культура» с 2020 года осуществляется возведение Дома танца «Лезгинка», которое уже совсем скоро завершится. Не сомневаюсь, что в новом доме стартует новая славная страница в истории ансамбля «Лезгинка»! Желаю всем крепкого здоровья, мира, процветания и новых профессиональных высот во благо Дагестана и России!», — выступил премьер. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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