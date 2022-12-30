ЗАМАНА - Руководитель Дагестана вручил дипломы победителям конкурса грантов Главы РД

Руководитель Дагестана вручил дипломы победителям конкурса грантов Главы РД

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30 декабря, 2022. Пятница 08:09
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Руководитель Дагестана вручил дипломы победителям конкурса грантов Главы РД

В четверг, 29 декабря, руководитель Дагестана Сергей Меликов вручил дипломы победителям конкурса на соискание грантов Главы РД.

Руководитель Дагестана вручил дипломы победителям конкурса грантов Главы РД

В уходящем году ими стали дагестанцы, которые представили свои проекты в сфере образования, науки, техники и инноваций, экономики и малого бизнеса, культуры и искусства, молодежной политики и общественной работы, средств массовой информации.

История грантов Главы РД насчитывает более 15 лет, и с каждым годом данный институт видоизменяется, становится лучше, подстраивается под запросы общества республики, озвучил, приветствуя собравшихся, Сергей Меликов.

«Увеличивается количество номинантов, участвует все больше интересных, перспективных работ по основным направлениям. Но ключевое содержание остается все тем же – предоставить талантливым людям возможность реализовать себя на благо Дагестана и всей России, дабы у вас были все условия для профессионального роста», – высказался руководитель региона. Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.

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