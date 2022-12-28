ЗАМАНА - Премьер-министр Дагестана передал военнослужащим ЛНР 35 тонн гуманитарной помощи

Премьер-министр Дагестана передал военнослужащим ЛНР 35 тонн гуманитарной помощи

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28 декабря, 2022. Среда 08:47
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Премьер-министр Дагестана передал военнослужащим ЛНР 35 тонн гуманитарной помощи
Глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов в рамках рабочего визита в ЛНР передал гуманитарный груз в зону СВО для военнослужащих 136-й мотострелковой бригады и бойцов подразделения спецназа «Ахмат».
Премьер-министр Дагестана передал военнослужащим ЛНР 35 тонн гуманитарной помощи

В республику было доставлено следующее: медикаменты, лекарства, спальные мешки, термобелье, обмундирование, зимняя одежда и обувь, газовые горелки, средства личной гигиены, термосы, продукты питания и другие предметы первой необходимости.

Далее премьер вручил 136-й мотострелковой бригаде сертификат на 14 квадрокоптеров.

Абдулмуслимов в ходе беседы с военнослужащими передал им приветствие от имени руководителя Дагестана Сергея Меликова, а также поговорил о важных вопросах.

«Вы должны знать, что мы о вас не забыли и переживаем. Мы рядом с вами. Как положено горцам, мы приехали не с пустыми руками. Мне крайне приятно, что в этой ситуации боевые цели, поставленные Верховным главнокомандующим, вы выполняете под чутким руководством опытных генералов Эседуллы Абачева и Апти Алаудинова. Именно подобные ситуации еще больше объединяют людей. Всевышним Аллахом было так суждено. Мы один народ с нашим братским чеченским народом.

Наша основная задача поездки – посмотреть, чем мы можем реально помочь, ведь мы сидим дома, а они здесь, на передовой», — высказался глава кабмина. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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