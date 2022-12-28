Руководитель Дагестана провел координационное собрание по обеспечению правопорядка в регионе

Во вторник, 27 декабря, под руководством Главы Дагестана Сергея Меликова прошло Координационное заседание на тему обеспечения правопорядка.

Участники встречи обсудили темы общественной безопасности в период новогодних праздников и противодействия правонарушениям в области добычи в регионе общераспространённых полезных ископаемых. Также были объявлены итоги работы аппарата Совета Безопасности региона за 2022 год.

Меликов в своем вступительном слове обратил внимание на необходимость обеспечения безопасности и правопорядка в канун новогодних праздников.

МВД по Дагестану, Главное управление МЧС по региону и Управление Росгвардии по РД во взаимодействии с органами местного самоуправления будут мониторить вопросы безопасности.

На местах рекомендуется сформировать оперштабы по своевременному реагированию на потенциальные чрезвычайные ситуации и происшествия в субъекте в период праздников.

Далее руководитель республики дал поручение, чтобы все места массового скопления граждан и стратегические объекты были перепроверены с точки зрения безопасности. Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.