Встреча с участниками I Съезда Российского движения детей и молодёжи прошла в Дагестане

На встрече ребята поделились своими впечатлениями и новыми идеями по развитию движения.

«Долгие годы у нас было крупное число малых и больших общественных молодёжных организаций, как в регионе, так и в России в целом. Отныне же вы объединяетесь ради общих целей. Вы стоите у истоков этого движения. Это бесценный опыт, который станет подспорьем для вас во всех будущих делах», — обратился Муслим Телякавов к участникам встречи.