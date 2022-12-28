На встрече ребята поделились своими впечатлениями и новыми идеями по развитию движения.
«Долгие годы у нас было крупное число малых и больших общественных молодёжных организаций, как в регионе, так и в России в целом. Отныне же вы объединяетесь ради общих целей. Вы стоите у истоков этого движения. Это бесценный опыт, который станет подспорьем для вас во всех будущих делах», — обратился Муслим Телякавов к участникам встречи.
Успехов в новом деле школьникам пожелал и врио первого заместителя главы Минобрнауки региона Магомед Абидов. «Вы идейные и стремитесь к лучшему – это уже хорошее начало. Я искренне желаю вам успехов в достижении поставленных целей», — высказался он.