Школьники получили приглашение от Абдулмуслимова провести следующее лето в Дагестане, а также стать участниками мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения классика поэзии Расула Гамзатова в 2023 году. Стихи поэта любят и в ЛНР, рассказала заместительница начальника администрации Луганска Марина Воротникова.
Школьники Луганска в год Расула Гамзатова смогут отдохнуть летом в Дагестане
- Автор Дарья
- 27 декабря, 2022. Вторник 11:10
Учащиеся школы N18 Луганска рассказали главе кабмина Дагестана Абдулмуслиму Абдулмуслимову о своих мечтах и целях.
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