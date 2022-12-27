ЗАМАНА - Школьники Луганска в год Расула Гамзатова смогут отдохнуть летом в Дагестане

Школьники Луганска в год Расула Гамзатова смогут отдохнуть летом в Дагестане

Автор
27 декабря, 2022. Вторник 11:10
|||
Школьники Луганска в год Расула Гамзатова смогут отдохнуть летом в Дагестане

Учащиеся школы N18 Луганска рассказали главе кабмина Дагестана Абдулмуслиму Абдулмуслимову о своих мечтах и целях. 

Школьники Луганска в год Расула Гамзатова смогут отдохнуть летом в Дагестане

Школьники получили приглашение от Абдулмуслимова провести следующее лето в Дагестане, а также стать участниками мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения классика поэзии Расула Гамзатова в 2023 году. Стихи поэта любят и в ЛНР, рассказала заместительница начальника администрации Луганска Марина Воротникова.

Прочитано 21 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top