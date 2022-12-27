ЗАМАНА - Глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов приехал в Луганск

Глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов приехал в Луганск

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27 декабря, 2022. Вторник 09:24
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Глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов приехал в Луганск

Премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов приехал в Луганск.

Глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов приехал в Луганск

Главу кабмина республики сопровождают первый заместитель начальника Администрации Главы и Правительства РД Махач Омаров, военный комиссар региона Дайтбег Мустафаев, руководитель Минцифры республики Юрий Гамзатов, глава Минмолодежи Камил Саидов, замминистра сельского хозяйства и продовольствия республики Зураб Куччаев. По поручению Главы Дагестана Сергея Меликова Абдулмуслимов передаст ЛНР крупный гуманитарный груз, осмотрит социальные объекты, посетит встречу с руководством субъекта, а также поговорит с военнослужащими на линии обороны.

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