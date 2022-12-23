Глава Дагестана поучаствовал в Координационном совещании по вопросам безопасности под руководством Юрия Чайки

В пятницу, 23 декабря, руководитель Дагестана Сергей Меликов поучаствовал в совещании Координационного заседания по вопросам безопасности, противодействия коррупции и обеспечения правопорядка. Оно состоялось под руководством полномочного представителя Президента РФ в СКФО Юрия Чайки.

Собравшиеся подняли вопросы обеспечения защиты граждан и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, охраны общественного порядка и объектов критической инфраструктуры, а также участия субъектов в удовлетворении потребностей Вооруженных Сил страны.

Далее они обсудили дополнительные организационные и правовые меры, нацеленные на нейтрализацию антироссийской деятельности зарубежных неправительственных организаций на территории Северного Кавказа.

По итогам собрания полномочным представителем Президента России в СКФО Юрием Чайкой были даны определенные поручения.