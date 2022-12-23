Прошло заседание руководителей правоохранительных органов Дагестана

В четверг, 22 декабря, под председательством прокурора Дагестана Алексея Ежова прошло Координационное заседание лидеров правоохранительных органов региона по вопросам выявления, раскрытия и расследования преступлений в области градостроительства и земельных отношений. Об этом проинформировала старший помощник прокурора РД Голубова Татьяна Игоревна.

В работе заседания поучаствовали начальники правоохранительных органов и их структурных подразделений, прокуроры городов, районов, а также глава Минстроя республики Артур Сулейманов и и.о. мэра Махачкалы Ризван Газимагомедов.