В 2023 году в малых городах Дагестана начнут работу два «ИТ-куба» и технопарк «Кванториум»

Республика Дагестан лидирует по числу возводимых объектов образования в России. В будущем году в республике начнут работу детский технопарк «Кванториум» в Буйнакске, два центра технического творчества «IT-куб» в Избербаше и Хасавюрте и 67 «Точек роста».

Как заявляет Минстроительства республики, в нынешнем году проектировалось и строилось 158 образовательных заведений, из которых 103 школы и 55 детсадов. В общем же в текущем году работу начали 42 объекта образования, что заметно выше показателей минувших лет. Также в Дагестане в 2022 году 145 образовательных заведений были оснащены современным компьютерным оборудованием в рамках национального проекта «Образование».

По информации Минобрнауки РД, в школах открылся 171 центр образования «Точка роста» в 40 муниципальных образованиях и двух малых городах региона. Кроме того, начал работу детский технопарк «Кванториум» в Каспийске, установлены 41 воркаут-площадка и 11 футбольных мини-полей в 52 школах.