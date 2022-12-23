ЗАМАНА - Правительство Дагестана обсудило предварительные итоги социально-экономического развития республики за 2022 год

Правительство Дагестана обсудило предварительные итоги социально-экономического развития республики за 2022 год

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23 декабря, 2022. Пятница 08:47
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Правительство Дагестана обсудило предварительные итоги социально-экономического развития республики за 2022 год
Вчера, 22 декабря, глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов провел заключительное в 2022 году собрание правительства региона.
Правительство Дагестана обсудило предварительные итоги социально-экономического развития республики за 2022 год

В начале заседания Абдулмуслимов напомнил, что по традиции в конце года правительство региона объявляет итоги социально-экономического развития республики и обсуждает планы и цели на ближайшее время.

В Дагестане по итогам 2022 года прогнозируется рост ВРП более чем на 3 процента:

«По предварительным итогам нынешнего года мы прогнозируем в субъекте рост ВРП чуть более чем на 3 процента, увеличение объемов промышленного производства в пределах 7 процентов, рост производства сельскохозяйственной продукции – около 2 процентов, а объем работ, осуществленных в области строительства – примерно на 6 процентов.

Темпы производства продукции, в том числе в агропромышленной отрасли, считаю недостаточными. Новые энергетические мощности появляются, а по итогам 10 месяцев 2022 года был зарегистрирован упадок выработки электроэнергии, а также добычи нефти и природного газа»,- высказался премьер.

Глава кабмина поручил проанализировать ситуацию с реально располагаемыми доходами дагестанцев.

Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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