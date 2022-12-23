Президент озвучил, что тема, которую они обсудят, является стратегически важной, ведь именно молодые граждане, сегодня начинающие свой жизненный путь, уже через 20, а кто-то и через 10 лет будут реализовывать те задачи развития России, о которых мы говорим сегодня.
«Их таланты и достижения в самых разных областях будут фактически влиять на развитие страны, а их устремления и помыслы, понимание родины, важности его тысячелетней истории, ценностей и традиций, преданность Отечеству, конечно, будут определять её будущее», – высказался Владимир Путин. Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.