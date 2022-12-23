Министр туризма Дагестана поделился итогами туристического сезона 2022 года

Министр озвучил, что кроме достижения рекордных показателей потока туристов, Дагестан впервые исполнил ряд республиканских и федеральных мер поддержки. «Если говорить про региональные меры поддержки, то впервые была оказана помощь муниципальным образованиям в виде межбюждетных трансфертов для улучшения туристической сферы. Также впервые мы реализовали проект по субсидированию возведения модульных отелей, на это было направлено 150 миллионов рублей в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», — рассказал Мерданов.