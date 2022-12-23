ЗАМАНА - Министр туризма Дагестана поделился итогами туристического сезона 2022 года

Министр туризма Дагестана поделился итогами туристического сезона 2022 года

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23 декабря, 2022. Пятница 02:28
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Министр туризма Дагестана поделился итогами туристического сезона 2022 года

Руководитель Министерства туризма Дагестана Эмин Мерданов раскрыл итоги туристического сезона 2022 года.

Министр туризма Дагестана поделился итогами туристического сезона 2022 года

Министр озвучил, что кроме достижения рекордных показателей потока туристов, Дагестан впервые исполнил ряд республиканских и федеральных мер поддержки. «Если говорить про региональные меры поддержки, то впервые была оказана помощь муниципальным образованиям в виде межбюждетных трансфертов для улучшения туристической сферы. Также впервые мы реализовали проект по субсидированию возведения модульных отелей, на это было направлено 150 миллионов рублей в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», — рассказал Мерданов.

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