ЗАМАНА - До 2 млрд рублей сэкономили благодаря комплексному подходу при реализации возведения магистрального водовода «Чиркей-Махачкала-Каспийск»

До 2 млрд рублей сэкономили благодаря комплексному подходу при реализации возведения магистрального водовода «Чиркей-Махачкала-Каспийск»

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22 декабря, 2022. Четверг 08:47
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До 2 млрд рублей сэкономили благодаря комплексному подходу при реализации возведения магистрального водовода «Чиркей-Махачкала-Каспийск»

Об этом рассказал Первый заместитель премьер-министра Дагестана Манвел Мажонц в процессе совещания Президиума Совета при Главе РД по стратегическому развитию проектной деятельности, который прошел под руководством главы кабмина региона Абдулмуслима Абдулмуслимова.

До 2 млрд рублей сэкономили благодаря комплексному подходу при реализации возведения магистрального водовода «Чиркей-Махачкала-Каспийск»

Первый вице-премьер напомнил, что в настоящее время правительство России указывает на необходимость использования в своей деятельности всех новых инструментов и возможностей господдержки. К ним относится не только получение субсидий, но и так называемое «инфраструктурное меню», включающее в себя: инфраструктурные бюджетные кредиты, инфраструктурные облигации, реструктуризация инфраструктурного бюджетного кредита и средства Фонда Национального Благосостояния для развития коммунальной области.

Как заявил Мажонц, впервые в нынешнем году одним из этих инструментов воспользовался Минстрой региона. Так, например, благодаря одобренному инфраструктурному бюджетному кредиту в текущем году стартовало возведение магистрального водовода «Чиркей-Махачкала-Каспийск» с возможностью доведения его вплоть до Избербаша. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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