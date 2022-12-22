ЗАМАНА - Ризван Газимагомедов возглавил в Махачкале "Единую Россию"

Ризван Газимагомедов возглавил в Махачкале "Единую Россию"

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22 декабря, 2022. Четверг 01:28
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Ризван Газимагомедов возглавил в Махачкале &quot;Единую Россию&quot;

Во вторник, 20 декабря, в актовом зале администрации Махачкалы прошло собрание политического совета Махачкалинского местного отделения Партии «Единая Россия». Об этом проинформировала пресс-служба исполкома ДРО ВПП «Единая Россия».

Ризван Газимагомедов возглавил в Махачкале "Единую Россию"

Доклад «Об исполняющем обязанности Секретаря Махачкалинского местного отделения Партии» подготовил первый заместитель Секретаря Регионального отделения Партии «Единая Россия» Сайгидахмед Ахмедов. Он рассказал про решение Президиума Регионального политического совета о том, что исполнение обязанностей Секретаря Махачкалинского местного отделения Партии «Единая Россия» возлагается на и.о. мэра Махачкалы Ризвана Казимагомедова.

«Уверен, что при Ризване Казимовиче «Единая Россия» лишь выиграет и повысит свои позиции, так как он не только успешный управленец, но и партийный работник со стажем, не понаслышке знающий город и его жителей», — высказался он.

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