Доклад «Об исполняющем обязанности Секретаря Махачкалинского местного отделения Партии» подготовил первый заместитель Секретаря Регионального отделения Партии «Единая Россия» Сайгидахмед Ахмедов. Он рассказал про решение Президиума Регионального политического совета о том, что исполнение обязанностей Секретаря Махачкалинского местного отделения Партии «Единая Россия» возлагается на и.о. мэра Махачкалы Ризвана Казимагомедова.
«Уверен, что при Ризване Казимовиче «Единая Россия» лишь выиграет и повысит свои позиции, так как он не только успешный управленец, но и партийный работник со стажем, не понаслышке знающий город и его жителей», — высказался он.