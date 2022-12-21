Премьер-министр РД провел совещание президиума Совета при Главе Дагестана по стратегическому развитию и проектной деятельности республики

На совещании обсуждалась тема реализации нацпроектов в регионе. По каждому проекту отчитались лидеры профильных министерств и ведомств. Предваряя обсуждение основной темы, Абдулмуслимов проинформировал, что в регионе собираются ввести институт оценки работы заместителей премьер-министра республики. «Вице-премьер - это лицо, которое всецело отвечает за государственную политику в курируемом направлении. Такая же оценка осуществляется на федеральном уровне. В качестве критерия оценки результативности работы будут учитываться итоги реализации нацпроектов», — высказался глава кабмина.