Дагестан и Национальная платформа «Открытое образование» подписали договор о сотрудничестве

Во вторник, 20 декабря, в Фундаментальной библиотеке МГУ имени М.В.Ломоносова прошла встреча руководителя Дагестана Сергея Меликова и ректоров отечественных университетов-членов Ассоциации «Национальная платформа открытого образования» (НПОО).

Начиная обсуждение, ректор МГУ, академик Виктор Садовничий высоко оценил работу органов исполнительной власти Дагестана, направленную на развитие экономики, образования и культуры в республике. Он напомнил также, что 2022 год в Дагестане был объявлен «Годом образования».

Ректор отметил важность развития образовательного пространства и необходимость совместной работы в сфере использования ресурсов онлайн-образования для уменьшения разрывов между столичным и региональным образованием, выполнить эту цель сегодня позволяют онлайн-технологии. Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.