"С 1 января будущего года предлагается установить (МРОТ) в сумме 16 242 рубля в месяц с ростом на 6,3% к минувшему году", — отмечается в пояснительных материалах. МРОТ станет выше прожиточного минимума трудоспособного населения на 4%, а его соотношение с медианной заработной платой за 2021-й составит 45,9%. В соответствии с принятой в 2020 году методикой МРОТ рассчитывается исходя из медианной зарплаты (половина граждан страны получают больше этой суммы, другая половина — меньше) за минувший год. В прошлом это соотношение составляло 42%. В текущем году МРОТ повысили 2 раза: с 1 января его увеличили до 13 890 рублей, с 1 июня — до 15 279 рублей.
Президент России подписал закон о размере МРОТ: теперь он составляет 16 242 рубля в месяц
- Автор Дарья
- 19 декабря, 2022. Понедельник 13:46
Президент России подписал федеральный закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда на 2023 год в размере 16 242 рубля, документ появился на официальном сайте правовой информации.
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