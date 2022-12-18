Абдулмуслимова встретила руководительница МКДОУ «Детский сад «Чебурашка» Мадинат Азаева.

Как она проинформировала, проектная мощность дошкольного учреждения составляет 140 мест, но посещают его 185 малышей.

«Детсад возведен в 1989 году, сегодня здесь идет капитальный ремонт. Среди осуществляемых мероприятий: штукатурка стен, замена и утепление потолков, внутренние отделочные работы, замена полов, инженерах сетей водоснабжения и водоотведения, внутренней системы отопления, электропроводки, пожарной сигнализации, размещение тревожной кнопки, системы оповещения и видеонаблюдения», — сообщила Азаева.

Стоит заметить, что капремонт в саду проходит в рамках реализации мероприятий по проекту «100 детских садов».