Премьер-министр РД почтил память ополченцев в Ботлихском районе

В ходе рабочего визита в Ботлихский район вчера, 17 декабря, глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов вместе с правительственной делегацией поучаствовал в церемонии возложения цветов к мемориалу памяти выходцев из Ботлихского района, погибших в Великой Отечественной войне, Афганистане, боевых действиях в августе 1999 года и других локальных войнах.

Участники мероприятия почтили память погибших минутой молчания. Стоит напомнить, что в 2019 году был открыт мемориальный комплекс, представляющий скульптурную композицию в виде скалы с изображением образов: солдата Великой Отечественной войны, воина-интернационалиста и народного ополченца – все они будто бы высечены из горы. Смысл этого заключается в том, что они стояли «горой» во всех исторических событиях. По обе стороны площадки установлены металлические конструкции с именами героев и погибших.