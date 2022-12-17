Заявители рассказывали о вопросах, касающихся различных сфер, например: охрана объектов культурного наследия, развитие рыболовного хозяйства, ремонт дорожных сооружений и так далее.

Призер конкурса «Лучший гид России» Таиса Алибутаева обратилась к премьеру по вопросу состояния объектов культурного наследия на территории древнего города Дербент и мерах по обеспечению их сохранности.

Вопрос о развитии рыбного хозяйства задал житель Кизлярского района, глава КФХ Герей Абдуралимов.

С вопросом о ремонте автомобильной дороги в Хасавюртовском районе к главе кабмина обратилась Джамиля Гамзалатова.

Каждый вопрос был обработан в присутствии авторов обращения. Решение всех озвученных проблем взято Абдулмуслимовым на личный контроль.