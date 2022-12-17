Сергей Назаров положительно оценил строительство социальных объектов в Новолакском районе и Дербенте

От имени руководителя республики Сергея Меликова Абдулмуслим Абдулмуслимов поблагодарил гостей за визит в Дагестан.

«Я не сомневаюсь, что есть понимание того, что Дагестан сегодня имеет важнейшее стратегическое значение для обеспечения продовольственной безопасности страны, развития международных торгово-экономических связей, туристско-рекреационного комплекса и других сфер.

Безусловно, одним из эффективных инструментов государственной поддержки для нас является государственная программа «Развитие Северо-Кавказского федерального округа».

В текущем году в рамках реализации мероприятий данной программы будут введены в строй, а также запроектированы очень нужные для республики объекты социальной и инженерной инфраструктуры, которые наши граждане ждут давно.

Выделенные в 2022 году федеральные средства в размере более 1,5 млрд рублей будут освоены в полном объеме. Вчера и сегодня вы посетили ряд строящихся объектов в рамках контрольных мероприятий по данной программе, и я рассчитываю, что сегодня будет дана объективная оценка проведенной работе. Я также надеюсь, что реализация программы в последующие годы продолжится только нарастающими темпами», — высказался глава кабмина республики. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.