Сергей Назаров посетил Дербент с рабочим визитом

В процессе осмотра очистных сооружений в Дербенте Сергей Назаров озвучил, что масштабное обновление системы ЖКХ в регионе - еще одна причина для повышения качества жизни и развития области туризма в субъекте. «Первые очистные сооружения в Дербенте собираемся запустить в первом квартале будущего года. Их мощность составит 25 000 куб. метров в сутки», — рассказал мэр Дербента Рустамбек Пирмагомедов.