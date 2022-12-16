В процессе осмотра очистных сооружений в Дербенте Сергей Назаров озвучил, что масштабное обновление системы ЖКХ в регионе - еще одна причина для повышения качества жизни и развития области туризма в субъекте. «Первые очистные сооружения в Дербенте собираемся запустить в первом квартале будущего года. Их мощность составит 25 000 куб. метров в сутки», — рассказал мэр Дербента Рустамбек Пирмагомедов.
Сергей Назаров посетил Дербент с рабочим визитом
- Автор Дарья
- 16 декабря, 2022. Пятница 11:46
Заместитель главы Минэкономики РФ вчера, 15 декабря, Сергей Назаров приехал в Дербент. Об этом информирует телеграм-канал Правительства республики.
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